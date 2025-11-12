Del fútbol al descontrol: Aumentan las denuncias por violencia tras los partidos en Rosario de Lerma

La Policía de Rosario de Lerma confirmó un incremento en las denuncias por violencia intrafamiliar durante los fines de semana, y advirtió que la mayoría de los agresores habían pasado los días previos tomando alcohol en canchas de fútbol.

Según el informe policial, que compartió Valle de Lerma Hoy, muchos de los denunciados fueron previamente advertidos o demorados por beber en espacios deportivos.

Desde el viernes hasta el domingo, en distintos horarios y prácticamente en todas las canchas del municipio, se repite el mismo escenario: partidos rodeados de botellas, grupos consumiendo alcohol sin control y discusiones que terminan en agresiones.

El fin de semana pasado incluso se secuestraron bebidas alcohólicas durante un operativo en una de las canchas locales. “Coincidentemente, los mismos sujetos que fueron demorados por consumo de alcohol aparecen luego denunciados por golpear a sus parejas o familiares”, remarcaron desde la fuerza policial, según reflejó el citado medio.