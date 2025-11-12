Se viene una nueva edición de la Feria de Arte de Salta

Desde el 21 al 23 de noviembre, de 17 a 22, se llevará a cabo una nueva edición de la Feria de Arte de Salta.

Esta nueva edición será en el Condominio La Trinidad, de San Lorenzo Chico, y tendrá entrada gratuita.

Además del imperdible recorrido por 33 galerías de arte con obras de más de 200 artistas de todo el país, en la Feria de Arte Salta habrá otras alternativas para disfrutar con familia y amigos.

Los salteños podrán disfrutar de foodtrucks con diferentes opciones gastronómicas complementarán la experiencia de los visitantes.

Los invitados especiales brindarán charlas y presentaciones de libros con el fin de dar a conocer más el universo de la cultura, el periodismo especializado, el arte y el coleccionismo.