Cómo ir al supermercado y ahorrarse hasta un 25% en las compras

Con promociones en todo el país, MODO y los principales bancos argentinos lanzaron una serie de reintegros para compras en supermercados, válidos tanto en forma presencial como online.

En un contexto económico desafiante, con subas en productos de la canasta básica, la billetera digital MODO, integrada a las apps de los principales bancos del país, sigue ofreciendo una herramienta concreta de ahorro. Durante noviembre y diciembre, los usuarios podrán acceder a descuentos de hasta el 25% en supermercados y cadenas mayoristas, comprando desde la aplicación bancaria con MODO como medio de pago.

Entre los comercios adheridos figuran cadenas nacionales y locales que operan también en el norte del país. Los reintegros varían según el comercio y el banco emisor, y en muchos casos pueden acumularse con otras promociones vigentes.

Principales beneficios

Día : 20% de reintegro los viernes y sábados, hasta el 31 de diciembre. Compra mínima de $20.000, tope mensual $20.000. Presencial y online.

: 20% de reintegro los viernes y sábados, hasta el 31 de diciembre. Compra mínima de $20.000, tope mensual $20.000. Presencial y online. Vital : 25% los sábados y domingos, hasta el 30 de noviembre. Tope de $10.000 mensual por banco. Solo compras presenciales.

: 25% los sábados y domingos, hasta el 30 de noviembre. Tope de $10.000 mensual por banco. Solo compras presenciales. La Anónima : 20% los viernes y sábados, hasta el 30 de enero. Tope mensual $15.000 por banco. Solo presencial.

: 20% los viernes y sábados, hasta el 30 de enero. Tope mensual $15.000 por banco. Solo presencial. Diarco : 20% los sábados y domingos, hasta el 30 de noviembre. Sin tope de reintegro. Solo presencial.

: 20% los sábados y domingos, hasta el 30 de noviembre. Sin tope de reintegro. Solo presencial. Toledo : 25% los viernes, hasta el 28 de noviembre. Tope mensual $10.000 por banco. Solo presencial.

: 25% los viernes, hasta el 28 de noviembre. Tope mensual $10.000 por banco. Solo presencial. Josimar : 25% los viernes, hasta el 30 de enero. Tope semanal de $10.000 por banco. Presencial y online.

: 25% los viernes, hasta el 30 de enero. Tope semanal de $10.000 por banco. Presencial y online. Supermercados regionales (incluye Salta): 25% los viernes, hasta el 28 de noviembre. Tope mensual $10.000. Presencial en cadenas adheridas en Salta, Córdoba, Tucumán, Chaco, entre otras provincias.



Estas promociones están disponibles para clientes de más de 20 bancos, entre ellos Santander, Nación, Galicia, BBVA, Macro, ICBC, Credicoop, Ciudad, Supervielle, entre otros.

Desde la empresa destacaron que estos beneficios buscan fomentar el uso de medios de pago digitales, facilitando el ahorro cotidiano de los usuarios.