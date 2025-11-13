Multitudinaria y emotiva despedida a Santiago, víctima de un conductor con alcohol en sangre

13/11/2025
Santiago Liquin

Ayer a la noche familiares y amigos de Santiago Liquin marcharon por el centro salteño camino al velorio para despedirlo mientras pedían justicia por su trágica muerte. 

El joven de 25 años, se dirigía en motocicleta a buscar un vehículo para trabajar como chofer de aplicaciones cuando fue embestido por un conductor alcoholizado en Avenida del Carnaval, comentó uno de sus familiares. 

En diálogo con Multivisión, Sofía, prima de Santiago, dijo, que era un buen muchacho, buen amigo y primo, mientras marchaba junto a la multitud. 

Quien no podía hablar por el dolor por la partida de Santiago, era su abuelo, quien vistiendo canas despidió a su nieto.

En la marcha se podía ver un gran número de participantes, con bombos acompañando el pedido de justicia que se repetía en cada uno de los presentes. 

Por el hecho, el conductor de un auto, que circulaba con 1,36 gramos de alcohol en sangre, se encuentra detenido

