Conmoción: Mujer policía se defendió del ataque de su ex y lo mató de dos tiros

Una policía mató ayer de dos tiros al padre de sus hijas menores de edad, quien tenía denuncias por abuso contra la mayor de ellas. La mujer resultó herida tras una agresión con arma blanca del hombre que se acercó a la vivienda sin previo acuerdo.

La agente, de 31 años, se encontró con que su expareja, de 36 años, se acercó al departamento en la calle Cachimayo al 100, en Caballito, luego de atravesar las aproximadamente 10 cuadras que lo separaban de su hogar, sobre la avenida Directorio.

Al llegar el hombre, de nacionalidad paraguaya, comenzó a forcejear con la mujer y la tiró al suelo. Allí la atacó con un cuchillo tipo carnicero con ella en el suelo.

La policía, al defenderse, le disparó e impactó dos veces contra su ex, quien murió producto de las heridas.

La mujer está internada dado que debió ser operada y sería dada de alta de no mediar inconvenientes.

De acuerdo al informe policial, la mujer le tocó timbre a un vecino, explicando que tenía una herida de bala en su pierna izquierda, tras lo cual el hombre hizo la denuncia por teléfono al 911 de emergencias.

Como consecuencia, desde la Comisaría Vecinal 6B arribaron al lugar y encontraron a la mujer, que se identificó como integrante de la División Sustracción de Automotores de la Policía Federal Argentina, con una lesión de bala en el muslo izquierdo.

Al continuar con la inspección de la escena, rápidamente dieron con el cuerpo del agresor, muerto por disparos en el pecho. A su lado, una pistola Bersa.

En otra habitación fueron encontradas durmiendo las dos niñas hijas de ambos, que resultaron ilesas.

El hombre tenía antecedentes por violencia de género y regía sobre él, hasta hace pocos días una medida de exclusión, que una vez finalizada, lo envalentonó para acercarse al departamento en la calle Cachimayo.

La mujer, que había logrado separarse y mudarse al lugar hacía seis meses, fue trasladada por el SAME al Hospital Durand. Las niñas, en tanto, fueron puestas bajo custodia de la familia de la madre.

En la causa interviene la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 8 y la investigación quedó a cargo de la División Homicidios.

En el lugar se secuestraron dos teléfonos celulares destruidos, propiedad de la mujer, uno del agresor.

Además, se encontraron 2 vainas y 2 proyectiles 9 milímetros, y una pistola Bersa modelo Mini Thunder, calibre 9mm. También la Policía se llevó un cuchillo tipo carnicero que el hombre tenía sostenido en su cintura con el elástico del pantalón que vestía, una billetera con documentación y el aparato de vcr donde se graban las imágenes de cámaras de seguridad.