Julio De Vido se entregó en Tribunales para cumplir la pena por la tragedia de Once

El exministro de planificación federal Julio Miguel De Vido se presentó en Tribunal Oral Federal Número 4 en Comodoro Py 2002 para cumplir la orden del juez federal Ricardo Basílico, luego que la Corte dejara firme la condena de 4 años de prisión por la tragedia de Once.

Julio De Vido llegó procedente de su casa de Zárate, acompañado de su hijo. En el subsuelo del edificio de tribunales lo esperaban sus abogados Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro con quienes subio directamente al sexto piso. Allí se encuentra desplegado un fuerte operativo de seguridad con efectivos de la Policía Federal, Policia de la Ciudad y del Servicio Penitenciario Federal.

En este momento el exfuncionario se encuentra dentro del TOF4, se espera que tras notificarse de su detencion, sea sometido a una revisación médica de rigor para comprobar su actual estado de salud y trasladado en las próximas horas al hospital del Complejo Penitenciario Federal Número 1 de Ezeiza.

Durante el mediodía de este miércoles, su defensa pidió la detención domiciliaria argumentando cuestiones de salud como insulinodependencia, hipertrofia ventricular y problemas respiratorios. Dato no menor es que De Vido cumple con la edad para acceder al beneficio que será evaluado por el magistrado Ricardo Basílico, quien tiene a su cargo la ejecución de la pena.

El magistrado le corrió vista a la fiscalia para que fije su postura sobre el planteo del exministro, por otro lado, la querella de los familiares de la tragedia de Once representada por Leonardo Menghini, tío de Lucas, una de las 51 personas fallecidas en febrero de 2012 deberá elevar su opinión al pedido.

Según pudo conocer MDZ, la defensa del exministro le pidio al Tribunal Oral Número 6 ser exceptuado de la audiencia de esta jornada de la causa cuadernos, donde también está imputado y de la cual se continuará la lectura de la acusación.