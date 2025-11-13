Empleado infiel: Fue detenido tras armar su cerrajería con lo que robaba de una ferretería

Un insólito hecho policial se conoció hace horas, donde un empleado de una ferretería fue detenido, acusado de robar la mercancía de su propio lugar de trabajo para venderla en su taller de cerrajería particular, siendo descubierto gracias a las cámaras de seguridad del local, que registraron cómo sustraía productos, especialmente candados y cerraduras, para utilizarlos como stock propio.

Según informó el medio Cuarto Poder, todo comenzó con una investigación tras la denuncia del propietario de una ferretería, ubicada en la zona de plaza Evita, quien comenzó a sospechar de un accionar desleal por parte de uno de sus empleados.

El denunciante se dio cuenta de que el acusado, aprovechándose de su posición, estaba cometiendo hurtos de productos que él mismo distribuía de forma exclusiva en la zona, como candados y herrajes.

Para corroborar las sospechas, el comerciante revisó las cámaras de seguridad del establecimiento, donde las imágenes registraron los movimientos del acusado. Una de las grabaciones, realizada el 31 de octubre, mostró al individuo sacando cajas de un estante, colocándolas discretamente dentro de una bolsa de plástico y luego guardándolas en una bolsa de tela antes de continuar con sus tareas habituales.

El patrón de robo se repitió en días posteriores, siendo captado nuevamente por las cámaras el 5 de noviembre. Días después, el 10 de noviembre, el acusado habría vuelto a sustraer mercadería, esta vez llevándose dos cintas aisladoras de diez metros, lo que demostró una continuidad en el accionar delictivo.

Tras obtener la orden judicial correspondiente, se realizó un allanamiento en el taller de cerrajería que poseía el acusado, operativo que arrojó resultados contundentes: Durante la requisa, se logró secuestrar siete candados de arco mediano, dieciocho cerraduras y diez candados más, estos últimos pertenecientes a la marca distribuida exclusivamente por el denunciante de la ferretería.

En la audiencia de imputación, el acusado optó por abstenerse de declarar. El fiscal Jovanovics consideró la gravedad de los hechos y el riesgo de fuga, por lo que solicitó al Juzgado de Garantías en turno que se dicte la prisión preventiva para el ex empleado.

El fiscal ha solicitado que el acusado permanezca en prisión preventiva por la gravedad de los hechos.