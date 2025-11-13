Red de trata de alumnas en Salta: Detuvieron al supuesto “Sugar Daddy”

En el marco de la investigación por una red dedicada a captar alumnas de escuelas salteñas para prostituirlas, un hombre de 53 años fue detenido en la capital provincial.

De acuerdo con fuentes judiciales, el sospechoso, que se hacía llamar el “Sugar Daddy” y afirmaba ser de Jujuy, contactaba a las víctimas a través de llamadas y mensajes, prometiéndoles regalos y beneficios económicos.

Les hacía creer que era un amante maduro y adinerado, capaz de cumplir sus deseos, y así lograba entrar en la intimidad de las jóvenes, a quienes pedía fotos y videos a cambio de falsas promesas.

El hombre, indicó el sitio "Gente de Salta", fue sorprendido en su vivienda, ubicada en la zona oeste de la ciudad, tras una serie de investigaciones que permitieron identificarlo y localizarlo. Está imputado por trata de personas en perjuicio de varias menores y por integrar una asociación ilícita.

En su vida cotidiana, trabajaba repartiendo bidones de agua y bolsas de hielo. Sin embargo, desde marzo de 2023 cumplía una condena condicional por el delito de “promoción de la prostitución”, dictada por el Tribunal de Juicio de la Sala I. En esa misma causa había sido sobreseído por grooming y tenencia de pornografía infantil.

Condena condicional y reincidencia

El detenido, conocido también como “el jujeño”, es el único de los nueve imputados que ya contaba con antecedentes penales. Desde diciembre del año pasado cumplía su pena en forma condicional, pero ahora volvió a ser arrestado, esta vez por efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

El fiscal Villalba calificó la causa como de una “gravedad inusitada”.

Más de 20 víctimas identificadas

Hasta el momento, se identificaron más de 20 víctimas, la mayoría menores de entre 12 y 17 años. En varios casos, los padres no autorizaron la investigación formal, por lo que se estima que la cantidad de afectadas podría superar las 30.

“El jujeño” se movilizaba en una camioneta y una moto, y algunas de las víctimas habrían sido trasladadas en este último vehículo. La investigación sigue abierta para determinar el rol del resto de los integrantes de la organización.