TC2000: “El Misil” Matías Rossi busca coronarse en el autódromo de Salta

Después de seis años de ausencia, el TC2000 regresará a Salta el próximo 23 de noviembre, con la presencia estelar de Matías Rossi, líder del campeonato y principal candidato a quedarse con el título.

El piloto del Toyota Gazoo Racing llega al autódromo Martín Miguel de Güemes con 187 puntos y una ventaja de 32 unidades sobre su compañero de equipo Emiliano Stang, a falta de dos fechas para el cierre de la temporada.

Será un regreso histórico para el automovilismo salteño: la última visita de la categoría al circuito capitalino fue el 21 de julio de 2019. Desde entonces, el TC2000 no volvió a correr en la provincia, primero por la pandemia y luego por los altos costos y la falta de obras en el autódromo.

La competencia en Salta corresponderá a la 11ª fecha del calendario, la penúltima del año, y podría definir al campeón si los resultados favorecen a Rossi. En total, diez equipos y 31 pilotos llegarán a la provincia para disputar la jornada.

“El Misil” Rossi no solo lidera el campeonato sino también las estadísticas de pole positions (3) y récords de vuelta (3) en la temporada. Junto a Stang, ganador en Oberá, Buenos Aires y Concordia, el piloto de Del Viso consiguió dominar gran parte del certamen, con triunfos en General Roca y en los 200 km de Buenos Aires.