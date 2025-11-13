Secuestraron un camión con 500 postes de quebracho transportados ilegalmente

En un operativo de control vehicular realizado sobre la ruta provincial 41, a la altura de la localidad de Centro 25 de Junio, efectivos del Destacamento Policial local incautaron un importante cargamento de madera que era transportado sin la documentación correspondiente.

Durante el procedimiento, los uniformados detectaron un camión que trasladaba 500 postes de quebracho colorado sin las guías forestales ni la trazabilidad exigida por ley. Como resultado, dos hombres fueron infraccionados por transporte ilegal de productos forestales.

La Fiscalía Penal de Joaquín V. González tomó intervención en el caso, mientras que la madera incautada quedó a disposición de las autoridades competentes, publicó DTP.