Los senadores se reunieron con representantes del proyecto de cobre Taca Taca

En una reunión ampliada, la Comisión de Minería, Recursos Naturales y Medio Ambiente del Senado recibió a representantes de la empresa canadiense First Quantum Minerals quienes detallaron las principales características técnicas, ambientales y económicas de la iniciativa que se desarrola en el salar de Arizaro en la Puna Salteña.

El proyecto proyecta un importante aporte al desarrollo de la Provincia de Salta y al fortalecimiento de la minería argentina.

La reunión fue encabezada por el presidente de la comisión, Miguel Calabró, junto a los senadores Jorge Soto, Gustavo Carrizo, Leopoldo Salva, Dani Nolasco, Leonor Minetti, Gonzalo Caro Dávalos, Juan Cruz Curá y Walter Cruz. Por First Quantum Minerals asistieron Keith Green, gerente de Asuntos Públicos para América Latina; Germán Pérez, gerente de Administración y Finanzas; Sueli Tang, gerente de Permisos y Tierras; John Fortuna; Emiliano Framarini y Paula Barbaran.

Green explicó que First Quantum es una empresa minera global, el quinto productor de cobre más grande del mundo, con operaciones en Zambia, Mauritania, Turquía, Australia, Finlandia, España y Panamá, y con proyectos en desarrollo en Perú y en Argentina. Señaló que Taca Taca será el próximo proyecto a desarrollar en el país.

Por su parte Pérez sostuvo que la inversión prevista asciende a 3.600 millones de dólares y que el proyecto contempla una vida útil estimada de 32 años, la generación de 4.000 empleos durante la etapa de construcción y 2.000 durante la operación. Agregó que la producción anual estimada será de alrededor de 250.000 toneladas de cobre, con exportaciones promedio de 1.300 millones de dólares y una recaudación fiscal proyectada de 10 mil millones de dólares a lo largo de su desarrollo.

En materia de infraestructura, el proyecto prevé 250 millones de dólares en obras asociadas, incluyendo líneas eléctricas, rehabilitación ferroviaria y tendido de fibra óptica. Según las proyecciones presentadas, Taca Taca podría alcanzar los 3.000 millones de dólares en exportaciones anuales e incrementar en 25% el Producto Bruto Interno provincial.

Pérez destacó que la demanda mundial de cobre podría duplicarse hacia 2035, impulsada por la transición energética, la expansión de las energías renovables y el crecimiento de la inteligencia artificial. Señaló que el cobre es un recurso esencial para estas tecnologías y que, aunque actualmente el foco esté en el litio, es fundamental desarrollar productos alternativos.

Durante la reunión, los senadores realizaron consultas sobre distintos aspectos del proyecto, incluyendo el manejo del agua, energía, infraestructura, empleo, proveedores, planificación territorial y marco legal.

Como punto destacado, Framarini explicó que el uso del recurso hídrico se basará en agua industrial y salmuera no aptas para consumo humano y que el 85% será reutilizada. Subrayó que el proyecto no comparte fuentes de agua con las comunidades locales.