Desalojó en la Ruta 50: Habían construido una casa precaria con palos y plásticos

En un operativo en con junto entre Gendarmería Nacional y la Dirección Nacional de Vialidad se realizó un desalojo en zona de camino de la Ruta Nacional 50 a la altura de la localidad de Hipólito Yrigoyen.

El operativo se realizó a cargo de los miembros del Escuadrón 20 – Orán de Gendarmería Nacional, con el objetivo de garantizar el despeje necesario de la zona de camino lo que conlleva a mejorar los estándares de seguridad. Se trataba de una construcción precaria que estaba a la vera de la ruta.

“Este tipo de intromisiones se producen en distintos puntos de las rutas nacionales, siendo la RN 50 una de las más afectadas, motivo por el cual desde el organismo nacional se realizaron distintas presentaciones en la Justicia para poder materializar los despejes” explicaron desde Vialidad Nacional en relación al operativo.