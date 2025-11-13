Hay 25 convocatorias públicas para adoptar a niños, niñas y adolescentes

La tutora pública oficial, Macarena Saravia Zenteno, realizó en los últimos días la visita periódica a diferentes instituciones de Salta que alojan a niños, niñas y adolescentes que actualmente no tienen cuidados parentales y, en muchos casos, están esperando la adopción.

Durante la visita, la funcionaria del Ministerio Público Pupilar se interiorizó sobre el grupo de niños y niñas que permanece en varios dispositivos de la capital que dependen del Gobierno de la Provincia.

Estos encuentros tienen también como finalidad, generar instancias de diálogo con los chicos que quieran mantener un contacto con ella.

La tutora pública oficial tiene la responsabilidad de representar los derechos de niños, niñas y adolescentes que atraviesan realidades complejas que les impiden permanecer con sus familiares biológicos y están alojados en instituciones del Estado.

Actualmente hay 25 convocatorias públicas abiertas para adoptar a niños, niñas y adolescentes de Salta. En los hogares también viven chicos y chicas que necesitan protección momentánea del Estado o están en la etapa previa a la convocatoria pública de adopción.



