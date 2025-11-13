De Vido fue trasladado a Ezeiza para cumplir la condena por la Tragedia de Once

Julio De Vido, exministro de Planificación Federal durante los gobiernos kirchneristas, fue trasladado este jueves desde los tribunales de Comodoro Py hacia el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, donde comenzará a cumplir la pena de cuatro años de prisión por su responsabilidad en la Tragedia de Once. El movimiento se produjo horas después de que la Corte Suprema dejara firme la condena dictada por el Tribunal Oral Federal 4.

La sentencia lo considera partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, por el manejo irregular de fondos destinados al servicio ferroviario de la línea Sarmiento.

La tragedia ocurrió el 22 de febrero de 2012, cuando un tren chocó contra la estación de Once y provocó la muerte de 51 personas. Aunque De Vido fue absuelto del delito de estrago culposo, la Justicia determinó que no cumplió con su obligación de controlar el uso de los recursos asignados a la concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA), pese a los informes que advertían sobre el grave deterioro del servicio.

La Cámara de Casación había confirmado la condena y, tras una revisión del monto de la pena ordenada por la Corte en 2024, finalmente se estableció la prisión efectiva por cuatro años e inhabilitación especial perpetua. Con el rechazo definitivo de los planteos, el máximo tribunal dejó firme la sentencia y habilitó el inmediato traslado del exministro a Ezeiza.