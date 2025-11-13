Violento choque en Villa Lola: Una camioneta terminó incrustada en una casa

13/11/2025
Un violento choque se dio esta tarde cuando una camioneta chocó con un camión en la Ruta Nacional 51 a la altura del kilometo 10, en Villa Lola.

La camioneta producto del roce con el camión, terminó incrustada en una vivienda sobre la ruta. 

La Policía y el Samec trabajan en el lugar asistiendo a los heridos y controlando el tránsito, que permanece parcialmente interrumpido.

