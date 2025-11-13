La mujer hallada en el Asentamiento San Javier murió por asfixia

En la jornada de hoy, se encontró el cuerpo sin vida de una mujer en el Asentamiento San Javier.

El cuerpo fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del CIF, donde se llevó a cabo la autopsia. Según detallaron, el informe preliminar determinó que la causa de muerte fue asfixia por ahorcamiento, y se descartó la presencia de signos visibles de violencia que permitan presumir la intervención de terceros.

La Fiscalía continúa, conforme al protocolo, con las diligencias investigativas para esclarecer las circunstancias del hecho.



