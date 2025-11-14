JCI entra en la recta final para seleccionar los 10 jóvenes sobresalientes de la provincia

Con las inscripciones finalizadas el miércoles, TOYP organizado por JCI Salta ingresa en su recta final. En este contexto, InformateSalta dialogó con Facundo Díaz, presidente de la organización.

"Este es 10 año del programa en Salta, por lo que cuando finalice abremos premiado a 100 jóvenes de la provincia", festejó Díaz quién explicó: "Entre algunas de las categorías podemos mencionar logros empresariales, servicio humanitario, voluntariado, logros culturales o artísticos, en desarrollo científico o superación personal".

"Para quienes se quieren involucrar o quieren ser parte de estas acciones eh nada, invitar a a la comunidad a seguirnos en redes activamente".

"Recientemente hemos culminado con un proyecto llamado SaltaLab, el cual reunió a más de 100 jóvenes universitarios que luego de un mes de formación, mentoreo y seguimiento han podido diseñar proyectos que responden a desafíos que tiene en la ciudad y lo han presentado con un gran éxito en el Centro Cultural Dina Salusi el pasado 6 de noviembre y ya tenemos un equipo ganador y esa idea ganadora, ese equipo ganador va a tener una pasantía dentro de la municipalidad", continuó señalando sobre la labor que realiza la organización y que evidencia un trabajo a lo largo de todo el año.