Sáenz cuestionó la apertura indiscriminada de importaciones: "Estamos destruyendo muchísimas industrias"

Durante su exposición en la 31° Conferencia Industrial Argentina de la UIA, el gobernador Gustavo Sáenz llamó a acelerar la reactivación económica y alertó sobre el impacto de las importaciones sin control en las industrias provinciales.

“Necesitamos que se reactive la economía, que los motores de la producción, el consumo, la inversión y la exportación empiecen a acompañar esta macroeconomía para que la micro empiece también a moverse”, afirmó.

Puntualmente, cuestionó la apertura indiscriminada de importaciones: “Hay que controlarlas más. Estamos destruyendo muchísimas industrias que generan trabajo en cada una de nuestras provincias”.

Respaldo al déficit cero y a la reforma laboral

En ese contexto, ratificó el respaldo de su gestión al rumbo macroeconómico nacional: “Hemos acompañado en todo momento y lo vamos a seguir haciendo porque creemos que estamos por el buen camino para que haya equilibrio fiscal, para que haya déficit cero”.

También se refirió a la reforma laboral, y sostuvo que es necesario actualizar la normativa para fomentar empleo formal y dar previsibilidad a las pymes. “No hay que tener miedo a los cambios. Lo importante es que se sienten todos los actores. Tenemos que terminar con la precarización y darles a las pymes posibilidades de crecimiento”, expresó.

En ese sentido, señaló que la legislación actual “desincentiva la contratación” y recordó que “los tiempos han cambiado”.

Más infraestructura para el norte olvidado

Por último, insistió en la falta de infraestructura que limita la competitividad del Norte, al mencionar el Corredor Bioceánico, el Belgrano Cargas y los elevados costos logísticos: “Es más caro llevar un producto del Norte a Rosario que a Holanda”.