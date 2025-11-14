REMSA reactiva histórico bloque petrolero en Pichanal y apunta a reparar daños ambientales

La empresa estatal Recursos Energéticos y Mineros de Salta (Remsa) asumió la operación del bloque Puesto Guardián, en el norte provincial, con el objetivo de reactivar la producción petrolera y reparar los pasivos ambientales acumulados tras años de abandono.

La decisión, según indicó Dossier Web, se produce tras la quiebra de President Petroleum en agosto y marca la primera vez en décadas que la provincia toma control directo de un área afectada por derrames, emanaciones y deterioro de pozos.

Ocho trabajadores fueron reincorporados para realizar tareas de mantenimiento y producción segura, priorizando la estabilización técnica de los yacimientos y la evaluación del impacto ambiental existente. Entre los antecedentes más críticos se encuentra el pozo LO x-10, que en 2023 registró emanaciones de gases y líquidos contaminantes, y el pozo MDT-14, ordenado judicialmente a reparar daños históricos por abandono.

El secretario general del Sindicato del Gas y Petróleo de Salta y Jujuy, Sebastián Barrios, calificó la reactivación como “una buena noticia por partida doble: se recuperan puestos de trabajo y se inicia un proceso de remediación ambiental que era urgente”.

La prioridad inmediata de Remsa será controlar fugas, reparar ductos, evaluar pasivos ambientales y asegurar el cierre técnico de los pozos inactivos, antes de proyectar nuevas perforaciones. El desafío será sostener la rentabilidad del bloque sin repetir errores del pasado, invirtiendo en tecnología limpia y formando cuadros técnicos locales para garantizar operaciones seguras.

Con la recuperación de Puesto Guardián, Salta busca no solo restituir la actividad económica, sino también avanzar hacia un modelo de energía más sostenible, transparente y bajo control provincial, donde reactivación petrolera y protección ambiental se complementen como parte de una política de desarrollo responsable.