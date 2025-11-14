Detuvieron al hombre que vandalizó la estación de carga de SAETA

El hecho ocurrió esta madrugada en calle Pellegrini al 800. El sujeto fue identificado por las cámaras de seguridad y detenido en la intersección de calle Los Infernales y avenida Independencia. Intervino la Fiscalía Penal 5.

Efectivos del Grupo Investigativo del Sector 4B intervinieron en una causa por robo de cableado de una máquina de autogestión para recarga, ocurrido durante la madrugada de hoy en calle Pellegrini al 800 de Capital.

Como resultado de las tareas investigativas, entre ellas el análisis de las cámaras de seguridad, los efectivos lograron identificar y detener en calle Los Infernales y avenida Independencia, a un hombre de 31 años en situación de calle.

Intervinieron la Fiscalía Penal 5 y el Juzgado de Garantías 8.