Supermercados Comodín lanza “Fin de Año Sobre Ruedas” con 3 autos y millones en premios

Supermercados Comodín y MaxiComodín, líderes en el norte argentino, lanzaron la promoción “Fin de Año Sobre Ruedas”, una campaña que ofrecerá a sus clientes de Jujuy, Salta y Tucumán premios, descuentos y beneficios exclusivos hasta el 7 de enero de 2026.

Entre los atractivos principales se encuentran 3 autos 0 km Renault Kwid 2025, órdenes de compra por $100.000 y miles de descuentos en productos seleccionados.

La iniciativa busca premiar la fidelidad de los clientes y ofrecer una experiencia de compra única tanto en las sucursales físicas como en Comodín Online.

Cada compra de productos participantes genera cupones que los clientes deben completar online en www.clubcomodin.com.ar para participar de los sorteos semanales y del gran sorteo final.

La promoción incluye activaciones especiales, sorteos intermedios, material audiovisual y presencia en medios y redes sociales para garantizar alto impacto en toda la región.

La campaña comenzará el 14 de noviembre de 2025 y se extenderá hasta el 7 de enero de 2026, con el sorteo final de los autos programado para el 10 de enero de 2026.

Con más de 30 años de trayectoria, Supermercados Comodín y MaxiComodín destacan su compromiso con el desarrollo local y la experiencia de compra de miles de familias. Desde la empresa afirmaron: “Con esta campaña queremos cerrar el año celebrando junto a nuestros clientes. En Comodín no solo premiamos la fidelidad, la hacemos rodar. Este fin de año, queremos que todos vivan la emoción de ganar y disfrutar”.