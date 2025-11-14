Así operaba "Sugar Daddy", el nuevo imputado por la red de trata de menores

En el marco de la causa por red de trata que captaba alumnas de secundaria en Salta, la Justicia Federal detuvo e imputó a un hombre de 53 años, conocido bajo el alias de “Sugar Daddy”.

Su vínculo con la red se confirmó cuando el acusado pagó 10 mil pesos por la foto desnuda de una de las víctimas, realizando la transferencia a través de una plataforma digital. Este pago lo introdujo en un "circuito prostibulario", tal como lo definió la Fiscalía, donde comenzó a tener contacto con otras menores, a las que les pagaba por servicios sexuales.

Según la Fiscalía, la ansiedad del imputado por las menores era "voraz". Uno de los detalles más perversos de su método fue cuando se enteró de que una de las jovencitas había organizado una pijamada, a la cual se presentó porque sabía que las adolescentes estaban solas. En ese encuentro, el sujeto aprovechó para conocer e instar a más alumnas a sumarse a la explotación.

Antecedentes y reincidencia

El detenido no era ajeno al ámbito judicial. En 2021, fue condenado en un juicio abreviado junto a una mujer a cuatro años y ocho meses de prisión por el delito de promoción de la prostitución.

Pese a esta condena, obtuvo la libertad condicional el 29 de noviembre de 2024, pero según la investigación, no tardó en reincidir en las andanzas.