Allanamientos en Salta y Jujuy por el robo a un comerciante

Policiales15/11/2025
policia allanamiento jujuy

En un trabajo en conjunto entre la Policía de Salta y Jujuy, se llevó a cabo un importante procedimiento en el marco de una causa por robo en poblado y en banda en perjuicio de un comerciante en Jujuy. 

La investigación comenzó en el mes de marzo tras la denuncia del damnificado. 

En Salta, se realizaron allanamientos en los barrios Los Paraísos, Palermo I y Atocha III. Hasta el momento, dos hombres mayores de edad fueron detenidos y puestos a disposición de la Justicia jujeña.

En simultáneo, la Policía de Jujuy allanó un inmueble en barrio Mariano Moreno y secuestró elementos de interés para la causa.

policia allanamiento jujuy2

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día