Allanamientos en Salta y Jujuy por el robo a un comerciante

En un trabajo en conjunto entre la Policía de Salta y Jujuy, se llevó a cabo un importante procedimiento en el marco de una causa por robo en poblado y en banda en perjuicio de un comerciante en Jujuy.

La investigación comenzó en el mes de marzo tras la denuncia del damnificado.

En Salta, se realizaron allanamientos en los barrios Los Paraísos, Palermo I y Atocha III. Hasta el momento, dos hombres mayores de edad fueron detenidos y puestos a disposición de la Justicia jujeña.

En simultáneo, la Policía de Jujuy allanó un inmueble en barrio Mariano Moreno y secuestró elementos de interés para la causa.