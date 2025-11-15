Robo de motos: Demoran a una mujer de 35 años por circular en un vehículo con numeración falsa

El hecho se registró esta tarde en villa Los Sauces, zona oeste de la Capital. La motocicleta fue secuestrada. Intervino la Fiscalía Penal 5.

En la tarde de ayer, efectivos del Departamento Motorista de Emergencia Policial, en el marco de un patrullaje preventivo por calle Tomás Cabrera, en villa Los Sauces, zona oeste de la Capital, fiscalizaron una motocicleta y constataron que presentaba la numeración del motor adulterada.

En ese contexto, una mujer de 35 años fue puesta a disposición de la Justicia, y el rodado fue secuestrado.

Intervino la Fiscalía Penal 5.