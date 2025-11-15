Hallan sin vida a un hombre en pleno centro salteño

Una fuerte conmoción se generó esta mañana en pleno centro de Salta Capital, en la intersección de avenida San Martín y calle Esteco, donde fue encontrado sin vida un hombre de aproximadamente 70 años, identificado por su apellido en la zona, que vivía en situación de calle. Personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) junto a la Policía de Salta intervienen en el lugar para determinar las causas del fallecimiento.

El hallazgo se produjo a pocos metros del puente del canal Esteco, una zona donde días atrás se había realizado un operativo para erradicar asentamientos de personas en situación de calle. Según los vecinos, la víctima residía en ese sector y fue hallada antes de las 10 de la mañana. La zona estuvo acordonada mientras peritos del CIF realizaron las tareas de rigor.

La investigación se encuentra en etapas iniciales y los agentes trabajan para establecer si hubo causas naturales, intervención de terceros o alguna otra circunstancia que explique el deceso del hombre que vivía en situación de calle.