Bortoleto sobre Colapinto: "Podría ser una guerra Pelé-Maradona"

El brasileño Gabriel Bortoleto (Sauber) proyectó una futura rivalidad con el argentino Franco Colapinto (Alpine) en la Fórmula 1 y afirmó que podría alcanzar la intensidad de una “guerra Pelé-Maradona”, aunque aclaró que siempre quedaría bajo el marco del respeto.

Según pudo saber Agencia Noticias Argentinas por información de Motorsport, el brasileño de 21 años valoró la continuidad del piloto argentino en la escudería Alpine para 2026 y destacó su capacidad para presionar al francés Pierre Gasly, compañero de equipo de Colapinto.

El piloto de Sauber sostuvo en diálogo con Motorsport que la histórica tensión deportiva entre Argentina y Brasil podría trasladarse a la F1 si ambos llegan a pelear un título mundial.

El brasileño señaló que conoce a Colapinto desde la infancia y que la relación se apoya en un vínculo de respeto construido desde el karting. Según explicó, prefiere cruzarse con alguien familiar antes que enfrentarse con un rival desconocido.

Bortoleto elogió el progreso del argentino en su primer año en la categoría y aseguró que Colapinto justificó su renovación en Alpine, además de resaltar la forma en la que exigió a Gasly en distintos tramos del campeonato.

El campeón de F2 destacó su talento natural y celebró que ambos representen a Sudamérica en la máxima categoría. En el Gran Premio de Brasil, su reconocimiento circuló con fuerza en el paddock.

Bortoleto consideró que una disputa directa por un campeonato podría reavivar la tensión histórica entre ambos países, aunque reiteró que la relación personal evita cualquier conflicto.

Colapinto sostuvo que Brasil ocupa un lugar especial en su carrera y remarcó que el automovilismo no replica la rivalidad del fútbol. La F1 retomará la actividad la próxima semana en Las Vegas, antes del cierre de la temporada en Qatar y Abu Dhabi.#AgenciaNA

FUENTE:AGENCIA NOTICIAS ARGENTINAS