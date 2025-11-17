Temen que el asesino de Santiago Liquín quede libre: "Nos destrozaría el alma"

Tras la muerte de Santiago Liquín, quien fue atropellado por un conductor alcoholizado en la avenida del Carnaval, su papá, Sául, relató con detalles el momento del accidente y expresó su temor de que el acusado recupere la libertad en pocos días.

"Mi hijito esa noche se iba a buscar el auto de un amigo para trabajar y este tipo venía alcoholizado, se cruzó de carril y no le dio oportunidad. Mi hijo quedó muy lesionado, con múltiples fracturas y órganos comprometidos. Falleció poco después, yo solo pude darle un beso para despedirme”, agregó casi al borde de las lágrimas.

Sobre el accidente, señaló que el acusado intentó huir tras el impacto. “Le quiso dar arranque al auto para fugarse. Después se escapó a pie, saltó un alambrado. Pero la policía lo encontró”, relató el padre en QPS.

"Mi hijo lamentablemente dejó de existir por irresponsabilidad de un conductor alcoholizado"

Saúl definió a su hijo como "un chico sencillo, educado y muy trabajador". “Era una buena persona, muy querido, lo sentimos un montón que no esté aquí con nosotros", agregó.

Para finalizar, también manifestó preocupación por la carátula inicial de la causa: “Si queda como accidente de tránsito con víctima fatal, puede salir a los 15 días. Eso nos destrozaría el alma, queremos que se haga justicia”.