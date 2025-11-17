En Salta, las ventas de autos crecieron un 45%, ¿llegan los eléctricos?

17/11/2025
autos 0KM

Las ventas de autos cero kilómetros en Salta crecieron un 45% en comparación con 2024, informó Sebastián Beato, presidente de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), en diálogo con IN Salta.

El dato ubica a la provincia en línea con el promedio nacional, que cerrará el año con alrededor de 600.000 unidades vendidas.

Beato explicó que la percepción de baja en las ventas se debió a que algunas unidades se registraron en provincias vecinas por cuestiones de patentamiento.

Sobre las tendencias de consumo, indicó que los modelos más elegidos siguen siendo los compactos y las pickups, como el Toyota Yaris, Peugeot 208, Fiat Cronos, Hilux, Amarok y Ranger.

 ¿Llegan los eléctricos?

En la oportunidad, anticipó que la movilidad eléctrica e híbrida marcará el futuro del sector en la región: “Está cambiando la movilidad: vienen los autos híbridos y eléctricos. El híbrido es el paso intermedio hasta que haya infraestructura para cargar en todo el país”, señaló.

