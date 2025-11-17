Terror en Orán: Ladrones ingresaron a una casa, ataron y golpearon a una familia

Pasada las 13:00, el barrio 20 de Febrero de la ciudad de Orán fue testigo de un violento episodio cuando al menos cuatro delincuentes encapuchados ingresaron a una vivienda ubicada en Pasaje Peñaliza y Mendoza, según señaló Radio Orán.

Una vez adentro los atacantes redujeron brutalmente al padre y a su hijo a quienes ataron a punta de pistola. Los gritos y la desesperación alertaron a varios vecinos.

En cuestión de segundos, los delincuentes escaparon a toda velocidad llevándose un botín cercano a los $300.000, dejando detrás una escena de violencia, golpes y terror.

La Policía de la Provincia de Salta trabaja en el lugar para dar con los responsables del hecho que sacudió a la localidad.