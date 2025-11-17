Una mujer vendía pollos no aptos para consumo humano y la descubrieron

Personal de la Policía Rural y Ambiental procedió al secuestro y decomiso de pollos que no se encontraban aptos para el consumo humano.

El procedimiento se llevó a cabo en un comercio de Orán, donde una mujer de 46 años fue infraccionada por infringir el artículo 201 del Código Penal.

Todos los productos fueron secuestrados y se dio intervención a la fiscalía penal de Orán.