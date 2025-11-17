Mundial 2026: Denuncian que una selección le hizo vudú a un rival

Todo se dio en el continente africano, donde un miembro del personal del equipo de Congo fue acusado de usar vudú durante la tanda de penales.

El Congo ganó la final del playoff africano el domingo por la noche en una tanda de penales, obteniendo dos atajadas en manos del arquero supente y se metió en los playoffs intercontinentales en marzo.

"El tipo de Congo hizo algo de vudú. Cada vez, cada vez, cada vez, por eso estaba un poco nervioso con él", dijo el ex internacional de Mali, Chelle, a los periodistas en la zona mixta de medios después del partido. Al ser preguntado para explicar lo que sucedió, Chelle hizo un gesto de agitar una botella de agua.

Nigeria ahora ha fallado en clasificarse para dos Copas del Mundo consecutivas a pesar de que los delanteros estrella Victor Osimhen y Ademola Lookman están en el mejor momento de sus carreras.