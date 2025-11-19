Más de 850 personas completaron la primera formación en Gobierno Abierto en Salta

La provincia realizó el cierre oficial de la primera edición de la capacitación en Gobierno Abierto impulsada por la Escuela de Democracia Abierta y Participación Ciudadana.

Más de 850 personas de Salta y distintos puntos del país participaron de la propuesta formativa, lo que la convierte en la primera escuela provincial de formación política no partidaria y en un hito para la región por su alcance y enfoque federal.

El cierre se realizó bajo la modalidad de Conversatorio Plural y Federal, un espacio que reunió a actores de distintos niveles del Estado y a ciudadanía activa para debatir, compartir experiencias y profundizar la apertura institucional.

La capacitación, que se dictó durante varias semanas, estuvo orientada a fortalecer prácticas de transparencia, innovación pública, participación ciudadana y modernización del Estado.

Entre los asistentes hubo legisladores, funcionarios, equipos municipales, referentes comunitarios y ciudadanos interesados en la construcción democrática.

Desde la Secretaría de Participación Ciudadana destacaron que la iniciativa, íntegramente desarrollada desde Salta, busca consolidar un Estado más cercano, transparente y colaborativo, además de aportar herramientas concretas para recuperar la confianza pública.

La certificación oficial fue emitida junto a UPATECO, en reconocimiento al recorrido académico y al compromiso mostrado por quienes formaron parte de esta primera experiencia educativa provincial.







