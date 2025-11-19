Freno a los “trapitos”: En qué casos podrán ir presos y qué pruebas se exigirán

El intendente de Salta, Emiliano Durand, presentó un proyecto de ley que modifica el Código de Contravenciones para endurecer las sanciones contra quienes cobran estacionamiento de manera ilegal, conocidos como "trapitos".

La iniciativa propone elevar el máximo de arresto de 20 a 40 días y habilitar que pueda ser de cumplimiento efectivo en casos agravados.

Según explicó el procurador general de la Municipalidad de Salta, Matías Risso, a InformateSalta, será la Fiscalía Contravencional la que, una vez vigente la ley, podrá solicitar al juez que el arresto sea efectivo en situaciones puntuales.

Entre los agravantes previstos se incluyen:

Cuando la conducta esté dirigida contra una mujer

Cuando afecte a personas mayores

Cuando exista organización previa, con jefes o coordinadores

Cuando ocurra en sectores cercanos a eventos masivos o zonas de gran afluencia

Cuando el infractor tenga reincidencia.





Qué pruebas serán válidas

El funcionario detalló que serán elementos de pruebas las denuncias, grabaciones, videos de cámaras de seguridad, informes policiales y testimonios, además del material que aporten las víctimas.

Multas o trabajo comunitario, alternativas vigentes

Aunque la propuesta eleva los máximos de arresto, aclaró que el Código seguirá permitiendo conmutar la pena por multas o trabajo comunitario, según lo determinen la Fiscalía y el juez en cada caso.

Antecedentes

Risso advirtió que en otras provincias la actividad ya fue prohibida o limitada, lo que generó desplazamientos hacia ciudades donde aún no está regulada, como Salta. “En otras ciudades ya se prohibió esta actividad y muchos vienen a Salta”, aclaró.

El objetivo, remarcaron, es proteger a los vecinos, preservar el patrimonio y garantizar seguridad, especialmente en sectores turísticos y zonas de alta concurrencia.

¿Desde cuándo se aplicará?

El proyecto ya ingresó a la Legislatura y se espera que antes de fin de año sea una realidad en Salta. “Es un debate que nos tenemos que dar como sociedad”, concluyó.