Walas fue el quinto eliminado de Masterchef Celebrity

El cantante del grupo Massacre ingresó a Masterchef Celebrity, que se emite por Telefe, en lugar de Pablo Lascano, que renunció durante las primeras emisiones del reality de cocina. Pero este miércoles 19, la preparación de una galleta gigante lo dejó fuera del concurso. Walas tuvo que dejar su delantal sobre su estación al convertirse en el quinto eliminado de la cuarta temporada del certamen.

Los participantes tenían que realizar una galleta gigante con receta de Damián Betular, y el músico estuvo corto de tiempo, algo desorganizado, aunque tranquilo como siempre. Cuando pasó al frente para mostrar su preparación al jurado dijo que su versión era "rústica", mientras Germán Martitegui abría la caja de presentación, que estaba al revés, y veía el contenido de la cookie derramado sobre el cartón. Betular bromeó con que parece que "se le cayó al delivery", aunque elogió el punto de la galleta.

Al darle la devolución, Betular le dijo que estaba desprolija y que parecía un "polvorón" porque estaba seca. Walas dijo: "Sin querer hago procedimientos alternativos".

Antes de finalizar la emisión Walas quedó junto a Susana Roccasalvo frente al jurado por haber tenido las peores preparaciones. La periodista se salvó y continuará en el certamen.

"Sé que hice una galleta 'horrible' desde lo estético y que fue mediocre", dijo Walas que ya se había encariñado con el grupo, el jurado y Wanda Nara.

“Entraste y fue una agradable sorpresa. Fue una alegría tenerte acá con tus ganas, tu talento, tu conexión con el arte que te ayudó a hacer platos que vamos a recordar. Hoy esa improvisación te jugó una mala pasada y valoramos que alguien tan importante como vos haya estado compartiendo con nosotros”, le dijo Martitegui, mientras que Donato De Dantis sostuvo que "Masterchef perderá un elemento de color en su cocina, esperamos volver a verte".

“Gracias por aguantarme hasta esta altura, sobre todo sin saber hacer ni un huevo frito. El placer es mío por haber conocido a todos ustedes. Es una de las mejores experiencias que tuve en la vida”, sostuvo Walas antes de abandonar las cocinas.

Wanda Nara le pidió que no olvidará las ganas de hacer una canción junto a Massacre, señaló la felicidad que tenía Walas por estar en la competencia de cocina y le recordó que Masterchef “siempre brinda segundas oportunidades”.