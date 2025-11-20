Por peligro de fuga, dictaron prisión preventiva para un policía de la Federal acusado de pedofilia

Justicia20/11/2025
policia federal

En el marco de una causa internacional, detectaron a un policía federal a quien se le secuestró más de 60 mil archivos , entre fotos y videos, los cuales contienen imágenes de niños y niñas abusados.

El material se distribuía e intercambiaba a través de redes del tipo P2P. 

La fiscal Sofía Cornejo, solicitó la prisión preventiva para el hombre de 31 años, miembro de las fuerzas federales, por el delito de distribución de material de abuso y/o explotación sexual infantil, agravado por la participación de menores de 13 años de edad en múltiples hechos, previsto y reprimido por el artículo 128 primer y quinto párrafo del Código Penal.

El juez avaló el pedido de la fiscal debido a los riesgos procesales de fuga  y/o entorpecimiento de la investigación y la gravedad de los hechos endilgados.

