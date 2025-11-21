Intentó recuperar un caballo secuestrado y amenazó con arma blanca a policías

Un violento episodio se dio en la División de Caballería de Metán, en las últimas horas. Allí llegó un grupo de personas entre las que se encontraba un adolescente de 16 años, que pretendían retirar un equino secuestrado por infracción a la Ley 7135/01, artículo 66, según informó la Dirección de Prevención Distrito N°3.

Durante el intento de retiro, el menor adoptó una conducta violenta; profirió amenazas, arrojó elementos contundentes hacia el personal policial y exhibió un arma blanca. La situación obligó a los efectivos a solicitar refuerzos al Sistema de Emergencias 911. En pocos minutos, arribaron al lugar integrantes de la División de Seguridad Urbana y la Sección Motoristas de Emergencias Policiales, quienes lograron reducir al adolescente y secuestrar el cuchillo.

El menor fue trasladado a la Comisaría Primera de Metán, quedando a disposición del Juzgado de Menores de 3ª Nominación, que interviene en la causa. El hecho se registró sin daños materiales ni lesionados entre el personal, publicó Expresión del Sur.

Fuentes policiales indicaron que las actuaciones incluyeron la presentación de la denuncia correspondiente por parte del personal de la División Caballería, a cargo del Of. Ayte. Javier Heredia con participación de oficiales y cabos en custodia y refuerzo durante el operativo. La coordinación entre distintas divisiones permitió un rápido control de la situación, garantizando la seguridad de los efectivos y del predio durante todo el procedimiento.