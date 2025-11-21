Salta calienta motores para el TC 2000, la expectativas de los pilotos salteños

Esta mañana durante la conferencia del TC 2000 en la Ciudad de Salta, InformateSalta dialogó con los pilótos Juan Pablo Ale y Pablo Ale, padre e hijo salteños que compiten en la categoría y estarán compitiendo este domingo en el autódromo Martín Miguel de Güemes.

"El hecho de que venga una categoría nacional es buenisimo, y correr en tu ciudad y con tu hijo es doblemente emotivo así que esperando que llegue el fin de semana, que no falta nada", dijo Pablo quien volverá a las pistas luego de algún tiempo de inactividad.

El experimentado piloto regresa por invitación de FIAT, escudería que representa también su hijo, para correr en esta fecha.

Por su parte, Juan Pablo fue consultado sobre cuál será su estrategia para pilotar en una carrera en dónde estará su padre: "Al ser mi viejo se le va a tener un poco más de consideración, como todos sabemos, cuando nos ponemos los cascos somos todos pilotos y todos queremos ganar".