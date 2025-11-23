Estudiantes de La Plata venció a Rosario Central y se metió en los cuartos de final del Torneo Clausura

Estudiantes de La Plata venció a Rosario Central y se metió en los cuartos de final del Torneo ClausuraDeportes23/11/2025
Estudiantes de La Plata venció este domingo como visitante por 1-0 a Rosario Central en un partido correspondiente a los octavos de final del Torneo Clausura, llevado a cabo en el estadio Torneo Clausura 2025.
El único gol del encuentro para el ‘Pincha’ lo convirtió el delantero Edwin Cetré, a los 31 minutos del primer tiempo.
Por su parte, Mikel Amondarain vio la tarjeta roja por doble amonestación de Pablo Dóvalo y dejó al conjunto platense con diez jugadores sobre el terreno de juego.
