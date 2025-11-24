¿Se viene un cambio profundo en el monotributo? Qué hay detrás del rumor que encendió alarmas

El rumor sobre una posible reforma o eliminación del monotributo generó preocupación entre los trabajadores independientes, a raíz de una seguidilla de noticias que alertaban sobre ello. Todo comenzó por un artículo del diario Clarín que aseguraba que esta modificación se incluiría en la Reforma Tributaria impulsada por el Ejecutivo, con el objetivo de modernizar el sistema y simplificar las cargas impositivas.

Horas después, fue el propio Javier Milei quien desmintió la noticia a través de su cuenta en X (ex Twitter), y expreso que se trata de "mentiras y operaciones de delincuentes que usan la patente de periodistas". Aunque afirmó que "los equipos están trabajando en la reforma tributaria y modernización laboral, los proyectos van a estar cuando tengan que estar". Por otra parte, el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni pidió esperar el comunicado oficial.

En tanto que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, señalo que el objetivo principal sería ordenar los diferentes regímenes de ingresos que existen en Argentina.

El funcionario explicó que hoy conviven tres regímenes distintos -empleo en relación de dependencia o cuarta categoría, autónomos y monotributo-, cada uno con alícuotas muy diferentes. Esas tasas, que se aplican sobre ingresos, ventas o ganancias para determinar cuánto debe tributar cada contribuyente, generan una brecha considerable entre un sistema y otro.

En este contexto, el objetivo que se analiza no apunta a eliminar nada, sino a ordenar y equilibrar las cargas para que no existan distorsiones tan marcadas entre categorías. De hecho, recordó que ya se dio un "primer paso" en esa dirección con la Ley Bases, que amplió los topes del monotributo y permitió aliviar a miles de trabajadores independientes.

Qué es el monotributo

El monotributo nació en 1998 como un sistema simplificado para pequeños trabajadores, desde artesanos y profes particulares hasta peluqueras, diseñadores o comerciantes barriales. A cambio de una cuota fija mensual, los inscriptos acceden a obra social, aportes previsionales y la posibilidad de emitir facturas.

Los valores actuales ilustran la diversidad del universo monotributista:

- Un trabajador de categoría A paga alrededor de $37.085

- En categoría B, la cuota asciende a $42.216

- En categoría C, trepa a $49.435

En algunos casos también se suma el monotributo provincial y municipal unificado.

Este año el Gobierno creó, vía Boletín Oficial, el Régimen Simplificado de Ganancias, pensado para que más profesionales migren al régimen general sin que se investiguen variaciones patrimoniales previas.

Que dicen los especialistas respecto a este posible cambio

Noelia Villafañe, representante de Monotributistas Asociados de la República Argentina aseguró a Antonio Ginart en Mnews Radio que pasar del monotributo a un régimen de autónomos generaría un fuerte impacto económico: "Todo lo que implique un salto fuera del monotributo va a ser perjudicial para el monotributista".

El cambio implicaría:

- Aumentos significativos en los impuestos.

- Pérdida de la obra social.

- Riesgo de expulsar a miles de trabajadores hacia la informalidad.

Además, afirmó que el 85% de los monotributistas están en las categorías más bajas y facturan montos muy reducidos. Los rangos inferiores del monotributo pagan alrededor de 37 mil pesos mensuales, un autónomo supera los 100 mil. Para muchos no existe margen económico para asumir un régimen más costoso.

Villafañe señaló que eliminar el régimen podría agravar el problema:

- Quienes no puedan afrontar la carga impositiva pasarían a la clandestinidad.

- El Estado perdería aportes previsionales de más de tres millones de contribuyentes.

- El sistema de salud público absorbería una demanda que hoy cubren las obras sociales.

- Se debilitaría el flujo de fondos destinado a jubilaciones actuales.

- Colapsaría aún más el sistema de salud público, que debería absorber a quienes pierdan la cobertura y las provincias cargarían con un gasto adicional que hoy se factura a las obras sociales.

- Pérdida de obra social y la obligación de llevar contabilidad compleja, liquidar IVA y Ganancias y afrontar costos administrativos adicionales.

Del otro lado, el experto en derecho tributario Guillermo Michel, apoyó la posible, eliminación del Monotributo argumentando que es un pedido del FMI como parte de una reforma para formalizar la economía y aumentar la recaudación. La propuesta también es vista como una manera de alinear el sistema tributario con estándares internacionales,

Qué opina la calle: voces a favor y en contra

Augusto González es licenciado en programación y se refiere a la actualización de los topes del Monotributo como un factor de "oxígeno fiscal" esencial para su actividad.

Laura Gómez: celebró la medida y aseguró que podrían destinar ese dinero para ampliar su comercio.

Eliana Paula Cabanne, empresaria regional, rechazó la modificación del régimen tributario simplificado, dijo que "casi quiebra este año y no aguantaría una cambio de esta significancia".

Alejandra Bordon, es monotributista y trabaja en su propio emprendimiento de fábrica de pastas y comida para llevar desde 2022, aseguró que: "si eliminan el monotributo pasa directamente a la clandestinidad".

Hasta el momento, hay voces a favor y en contra. Sin embargo, desde el Gobierno Nacional pidieron cautela y evitar conclusiones apresuradas hasta que la propuesta final sea comunicada.