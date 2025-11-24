Caso Loan: Se filtran escandalosos audios de la mamá revelando que “lavaron el botín”

María Noguera vuelve a quedar en el centro de la polémica. Tras las contradicciones en sus declaraciones públicas y los puntos oscuros que surgieron durante su testimonio judicial, ahora se suma un nuevo elemento que podría complicar aún más su situación dentro del caso Loan Peña, el niño desaparecido en Corrientes.

En las últimas horas se difundió un fragmento de audio atribuido a la madre de Loan que generó fuerte impacto. En el registro —publicado por el periodista Alejandro Pueblas— puede escucharse una afirmación grave y peligrosa que despertó sospechas: “lavaron el botín”.



La expresión, mencionada en un contexto informal, encendió inmediatamente el debate público sobre su significado y posibles implicancias dentro de la investigación.

Desde el inicio del caso, la conducta de Noguera ha sido señalada por diversos especialistas y analistas judiciales debido a los cambios en su relato respecto al momento exacto de la desaparición de Loan. Además de las actitudes contradictorias en cámaras, sus declaraciones ante la Justicia que no coinciden con las de otros protagonistas.

La desaparición de Loan continúa siendo uno de los episodios policiales más conmocionantes de los últimos tiempos en nuestro país. Cada elemento nuevo —como este audio filtrado— genera reacciones inmediatas y reconfigura las hipótesis en torno al paradero del niño. /eltrece