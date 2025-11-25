Rescatan a una joven retenida en un after clandestino de Orán, había más de 100 personas adentro

El viernes alrededor de las 7:10 hs., se llevó adelante un operativo en avenida Palacios al 1.000 en Orán, cuando un patrullero que recorría la zona advirtió el ingreso de personas por una puerta lateral.

Este after clandestino fue allanado tras el pedido de auxilio de una joven que se encontraba en el interior del establecimiento, asegurando que no la dejaban salir.

Una trabajadora de una aplicación de viajes informó a los efectivos que una pasajera acababa de pedirle ayuda porque estaba siendo retenida dentro de una fiesta a puertas cerradas, informó El Tribuno.

Mientras intentaban comunicarse con los responsables del inmueble, durante una hora los efectivos observaron por una ventana polarizada que una mujer pedía ayuda mediante gestos, por lo que otra mujer en varias oportunidades salía a increparla y pedirle que guarde silencio.

Tras varias llamadas, un sujeto abrió la puerta, encontrándose en el interior cien personas en distintos ambientes hasta la terraza.

La denunciante dijo que había ingresado alrededor de las 5:30hs. y que había pagado solo bebidas alcohólicas, pero que, al buscar irse, le dijeron que no podría hacerlo por la presencia policial en la calle. A esto se suma que la joven aseguró hacer sido agredida por otra concurrente tras conocerse su pedido de ayuda.

Constataron los efectivos que había habitaciones tipo departamentos y que varios asistentes abonaron entrada y consumiciones y que, al pedir la documentación como habilitación municipal, certificado de seguridad contra incendios, entre otros, el responsable no presentó ninguno, sosteniendo que estaban “bajo llave”.

La Fiscalía Penal de turno ordenó labrar el acta contravencional, desalojar el establecimiento, garantizar la integridad de menores de edad presentes y avanzar con la investigación penal por presunta retención de la joven.