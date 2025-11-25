Delincuente roba cochecito y objetos del auto, y la Justicia investiga a la compradora

Un hecho delictivo pone de nuevo en alerta a la comunidad de Rosario de Lerma. Este sábado alrededor de las 14:50 un delincuente conocido en la zona robó, en menos de cinco minutos, un cochecito de bebé, una manta y una parrilla del interior de un vehículo, estacionado en barrio San Jorge, sobre calle Javier Pantaleón.

Con el paso de las horas, y gracias a la colaboración de vecinos que aportaron datos claves, los damnificados lograron recuperar los objetos sustraídos recién el domingo, unas 12 horas después del hecho. El cochecito había sido vendido por el ladrón por apenas $20.000, una suma que expone claramente la naturaleza ilícita de la operación.

Pero esta vez la Justicia salteña no solo busca imputar al ladrón, de amplio prontuario en la zona, sino también avanzar penalmente contra la mujer que decidió comprar los elementos robados. Según fuentes del caso, no sería la primera vez que esta vecina adquiere objetos de procedencia dudosa, por lo que la Fiscalía investiga su participación como cómplice.

Desde la Justicia remarcan que ya no alcanza con excusarse en la “buena fe” al comprar objetos a precios irrisorios, sin comprobantes, sin garantía y sin ningún tipo de documentación. La línea de trabajo actual apunta a penar tanto al que roba como al que alimenta el circuito delictivo comprando objetos ilícitos, práctia que se repite cada vez con más frecuencia en el Valle de Lerma.