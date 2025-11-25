¡A tomar nota! Quedan solo 19 días de clases en Salta

El lunes 22 de diciembre de 2025 será el último día de clases en Salta, según el calendario oficial publicado por el Ministerio de Capital Humano a través de la Secretaría de Educación.

Desde hoy, 25 de noviembre, los estudiantes tienen 19 días hábiles de clases antes de comenzar las vacaciones de verano.

Aunque el Consejo Federal de Educación exige 190 días de clases, cada provincia organiza su propio calendario, lo que genera diferencias en las fechas de cierre.

Salta se encuentra junto a Buenos Aires y Misiones, provincias que también finalizarán el ciclo lectivo el 22 de diciembre, iniciando el receso apenas unas semanas antes de las fiestas.

El calendario de cierre por provincias queda así:

12 de diciembre: Catamarca, Jujuy y Santa Fe

18 de diciembre: Santa Cruz

19 de diciembre: Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Tucumán, Entre Ríos, La Rioja, San Juan, San Luis, Corrientes, Chaco, Neuquén, Río Negro, Santiago del Estero, Formosa y Tierra del Fuego

22 de diciembre: Buenos Aires, Misiones y Salta

26 de diciembre: La Pampa

Por ahora, no se confirmó la fecha de inicio de clases 2026, que será anunciada en diciembre. El objetivo sigue siendo cumplir con los 190 días lectivos en todo el país.

Con este cierre tardío, los estudiantes salteños tienen la oportunidad de completar contenidos y proyectos pendientes, asegurando un final de año escolar ordenado antes de disfrutar del receso de verano.