Qué dijo Gallardo sobre la posibilidad de que Boca clasifique a River a la Copa Libertadores

River cerró un 2025 para el olvido y quedó eliminado del Torneo Clausura, pero todavía no tiró la toalla en la pelea por ingresar a la fase inicial de la Copa Libertadores. Con el panorama adverso y las chances propias agotadas, en Núñez saben que la única ventana posible depende del resultado de otros equipos: Lanús, Argentinos o incluso Boca deben salir campeones para liberar el cupo que necesita el Millonario.

El cuadro del Clausura tampoco juega a favor. Lanús aún debe disputar su cruce de octavos ante Tigre y, si avanza, se topará con un Racing que viene entonado. Del otro lado, Boca y Argentinos deberán enfrentarse en cuartos, por lo que solo uno tendrá la chance de llegar a la final y transformarse en ese “salvador involuntario” para River.

La frase de Marcelo Gallardo sobre depender de otros equipos para clasificar a la Fase 2 de la Libertadores

Después del golpe futbolístico y en medio de la autocrítica, Marcelo Gallardo dejó una frase que expone su sensación ante este momento incómodo. “Cuando hablaba de momentos incómodos y terminar el año en esta situación, me refería a eso. No depender de nosotros es incómodo”, reconoció el DT, sin profundizar en los clubes que podrían darle una mano. Incluso deslizó que no le teme al peor escenario: “No le tengo miedo a empezar el año en el lugar que corresponde, desde el lugar que tengamos que arrancar”.

Mientras tanto, en Núñez también observan el escenario alternativo. Si ningún candidato de ese trío levanta el trofeo, River quedará destinado a la Sudamericana 2026, certamen al que regresaría después de una década, considerando que su última participación fue en 2015.

El cierre del año dejó pocas certezas deportivas, pero una realidad firme: el destino internacional de River ya no está en sus manos.