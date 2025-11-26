Un policía cabeceó a un árbitro durante un partido en la Escuela de Suboficiales

Un árbitro resultó lesionado luego de ser agredido por un efectivo policial durante un partido de fútbol disputado en la cancha Canes, ubicada en la Escuela de Suboficiales en barrio María Esther, según pudo saber InformateSalta.

El hecho ocurrió el 20 de noviembre, cerca de las 17.30 hs, cuando el denunciante, se encontraba dirigiendo un encuentro entre la División Caballería y Sportivo DGAFY. Según consta en la denuncia, el sargento, jugador de Caballería, lo insultó y le reclamó “por qué siempre lo mismo conmigo”. Minutos después, el efectivo le aplicó un cabezazo en el rostro.

Sumbay fue reemplazado por otro árbitro debido al dolor en la zona del tabique y posteriormente asistido por el médico legal de la Policía.

La Fiscalía Penal Nº 1, dispuso que se notifique al médico legal para evaluar la lesión y que se eleven las actuaciones correspondientes. El acusado, según se informó, integra actualmente la División Caballería Capital.