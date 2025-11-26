Denuncian mala praxis tras la muerte de una mujer en el Hospital Privado Tres Cerritos

La familia de Fabiana de los Ángeles Morales Andrada, de 47 años, presentó una denuncia penal por presunta mala praxis luego de su muerte, ocurrida tras una cirugía ginecológica en el Hospital Privado Tres Cerritos.

El abogado Roberto Reyes, esposo de la víctima, en El Tribuno, aseguró que existieron irregularidades en la atención médica, falta de información y demoras en la toma de decisiones durante las horas críticas previas al fallecimiento.

Según relató, Fabiana fue operada el viernes 21 para la extracción de nódulos, tras haber sido considerada apta y con todos los estudios previos en regla.

La intervención, a cargo del médico J. E. G., se extendió más de lo previsto debido a complicaciones que, según el testimonio del esposo, el cirujano aseguró haber controlado. A pesar de ello, la mujer recibió el alta al día siguiente.

Ya en su casa, durante la madrugada del domingo, Fabiana comenzó con dolores intensos, vómitos y dificultades para movilizarse. El médico tratante indicó ajustes en la medicación, pero un segundo profesional consultado por la familia advirtió que el cuadro no era normal y recomendó regresar a la clínica.

La mujer fue trasladada e internada, pero, de acuerdo al relato de Reyes, pasó varias horas sin estudios complejos. Recién ayer por la mañana una médica advirtió signos compatibles con posible hemorragia interna e infección abdominal, lo que derivó en una nueva cirugía y en la inducción a un coma farmacológico.

Después de la intervención, el equipo médico informó que “todo había salido bien”, pero Fabiana falleció horas después.







