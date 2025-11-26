Plazos fijos: las tasas complican y pierden ante las billeteras

Las tasas comenzaron un camino hacia la normalización en los plazos fijos, cuentas remuneradas y fondos Money Market.

Sin embargo, ante la multiplicidad de posibilidades, algunos bancos están quedando negativos contra la inflación, y otros ofrecen mejores rendimientos, con una ganancia de 0,5 p.p, aunque son las entidades con menor volumen de clientes.

Uno por uno: los bancos con mayor y mejor ganancia en plazo fijo a 30 días.

Entre los bancos que ofrecen una tasa nominal positiva (30%) se encuentra el Banco CMF S.A, Banco de Comercio S.A, Banco del Sol S.A, Banco Mariva S.A, Banco Masventas S.A y Bibank.

Con una tasa superior al 27%, las tasas son positivas. Este es el caso del Banco Nación S.A, Banco Macro (29%), Banco Credicoop S.A (28%) y el ICBC (28%), como las entidades con mayor cantidad de clientes. Entre 24% y 26% TNA, empata o queda apenas por debajo del IPC, como es el caso de Banco Santander S.A (25%), Grupo Financiero Galicia (24%), Banco Provincia (26%), BBVA (26%), y Banco Ciudad (26%).

Por otro lado, las cuentas remuneradas están ofreciendo tasas bastante más positivas, comparada a la inflación de octubre que marcó un 2,3%. Entre las billeteras que mejor tasa ofrecen se encuentra Carrefour Banco (38% TNA, que ofrece una rentabilidad adicional a 0,8 p.p), seguido de Ualá (30% TNA) y Naranja X (29%), según el sitio ComparaTasas.