Habrá que esperar a marzo para el nuevo Defensor del Pueblo, Núñez Burgos sigue interinamente

El concejal Gonzalo Nieva confirmó a InformateSalta que la elección del nuevo Defensor del Pueblo de la ciudad de Salta se resolverá en el inicio del próximo período legislativo, en marzo de 2026.

La postergación se da luego de que concluyeran las sesiones ordinarias sin que la Comisión pudiera formular la terna de candidatos.

Nieva explicó que el proceso continúa vigente, pero recién podrá retomarse “cuando se reconstituyan las comisiones”, algo previsto para la primera sesión del año legislativo 2026, tras el recambio de concejales del 3 de diciembre y el receso establecido por la Carta Municipal.

En ese marco, Federico Núñez Burgos continuará detentando el cargo de Defensor del Pueblo de manera interina, ya que su mandato formal está vencido y la normativa prevé que permanezca en funciones hasta que el Concejo designe a su reemplazante.

Según Nieva, la selección sufrió demoras por “impugnaciones diversas, presentaciones informales, planteos del colectivo femenino y la necesidad de informes técnicos y jurídicos”.

Tras la renuncia de Martín Del Frari, continúan en análisis 20 postulantes que seguirán siendo evaluados el año próximo para la formulación de la terna final.