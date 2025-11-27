Chicoana: Cambió la fecha de vencimiento de su carnet de conducir con lapicera

En Chicoana tuvo lugar un hecho que desconcertó a efectivos de la División Policía de Seguridad Caminera, ya que un conductor modificó la fecha de vencimiento de su carnet de conducir.

Esta viveza se descubrió en RP 33 durante un control vehicular a un motociclista, al cual tras solicitarle la documentación descubrieron que el carnet estaba adulterado.

A contraluz se podía ver como el año de vencimiento estaba modificado con lapicera color negro, estirando así por dos años la vigencia, informó Valle de Lerma Hoy.

El juez Javier Aranibar hizo lugar a un pedido de la defensa técnica y le otorgó al acusado de delito de falsificación de documentos, una suspensión de juicio a prueba por un año.

Por lo que el imputado deberá fijar residencia y comunicar cualquier cambio en un plazo de 48 hs., comparecer cuando se lo cite y someterse al cuidado del Área de Reglas de Conducta.

Deberá abstenerse de consumir sustancias estupefacientes y de abusar del consumo de bebidas alcohólicas y no cometer delito.

Como ultima medida, deberá donar artículos de limpieza a un centro de salid de Chicoana.