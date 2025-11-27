Presunta mala praxis en el Hospital de Tres Cerritos: "No nos querían entregar la historia clínica"

Tras la muerte de Fabiana de los Ángeles Morales Andrada (52) luego de una cirugía programada en el Hospital Privado de Tres Cerritos, su familia radicó una denuncia por presunta mala praxis.

Su esposo, el reconocido abogado penalista Roberto Reyes, en diálogo con InformateSalta, aseguró que la muerte fue consecuencia de una perforación abdominal durante la cirugía, que habría derivado en un shock séptico generalizado. “Me la mataron. Entró por una cirugía de rutina y terminó con los intestinos comprometidos”, afirmó.

Según relató, el médico le informó inicialmente que “todo estaba perfecto” y que la operación “había sido un éxito”. Luego les mencionó que había surgido una complicación pero que la había solucionado, y que la paciente permanecía en coma inducido para poder tratarla mejor. “Mi mujer entró por una histerectomía y terminó con una perforación abdominal”, insistió.

Entre los puntos más irregulares, denunció que no le quisieron entregar la historia clínica, lo que consideró “una maniobra gravísima”. “Necesitábamos la historia clínica urgente para que se haga la autopsia. Sin ese documento no podían entregarnos el cuerpo ni avanzar con las pericias”, expresó.

Según su testimonio, el fiscal de turno les dio un llamativo plazo hasta la medianoche para que el establecimiento la presentara y no ordenó el allanamiento inmediato. “Tuvieron casi doce horas para ‘arreglar’ el problema antes del allanamiento”, se quejó.

Tras la presión mediática, finalmente se dispuso un allanamiento y la documentación fue secuestrada. "Salimos a los medios para que esto se haga público y no haya impunidad”, agregó.

Una investigación en marcha

La familia afirma que ya recibió llamados de otras personas que habrían atravesado situaciones similares en distintos centros de salud y piden que se investigue la actuación del médico, del establecimiento y del Ministerio Público. “Estamos destruidos, ellay yo éramos una sola cosa, todo el mundo nos conocía por lo unidos que éramos”, concluyó.